Vers la fin du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP ?

Sony pourrait fermer sa boutique de jeux sur ces trois anciennes consoles. C’est en tout cas ce qu’annonce le site The Gamer.

Une fermeture prévue cet été

Alors que la PlayStation 5 reste difficilement trouvable en magasins, Sony envisage de fermer la version PlayStation 3, PS Vita et PlayStation Portable de son PlayStation Store.

Selon The Gamer, l’annonce officielle est prévue pour la fin du mois de mars. Quant à la fermeture définitive de la boutique, elle pourrait se faire en deux temps : le 2 juillet 2021 pour la PSP et la PlayStation 3, et le 27 août pour la PS Vita.

Cette fermeture signifie qu’il sera impossible, après ces deux dates, d’acheter des jeux dématérialisés sur ces consoles. Et sans doute d’en télécharger, même si Sony pourrait toujours laisser un accès à la bibliothèque des joueurs. Autant dire que le prix des jeux physiques risque fortement d’augmenter dans les prochains mois, si l’annonce se confirme.

Deux succès sur trois

Si les trois consoles on chacune leurs fans, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne niveau chiffre de vente.

Sortie en 2004, la PSP, première portable de Sony, s’est écoulé à plus de 80 millions d’exemplaires.

La PlayStation 3, sortie en 2006, a séduit 87 millions de joueurs.

Quant à la deuxième et (actuelle) dernière console portable de Sony, la PS Vita, elle n’aura séduit “que” 12 millions de joueurs depuis son lancement en 2011.