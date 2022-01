Vers des berlines électriques capables de rouler 1000 km sans s'arrêter

Au CES 2022, Mercedes a créé la sensation avec son nouveau concept électrique, le Vision EQXX et ses 1000 kilomètres d'autonomie. C'est aujourd'hui la nouvelle barre symbolique que les constructeurs cherchent à tout prix à atteindre afin de définitivement convaincre le grand public de basculer vers le tout électrique.

Pour Mercedes, le Vision EQXX se présente comme le projet électrique le plus efficient jamais construit, avec une consommation d'énergie de moins de 10 kWh aux 100 kilomètres. Cela lui confère une autonomie théorique de plus de 1000 km, à comparer avec ce qui se fait actuellement sur le marché, où rares sont les véhicules électriques à pouvoir rouler plus de 400 kilomètres avec une seule charge.