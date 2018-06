Vers des AirPods à réduction de bruit en 2019 ?

Bloomberg publie aujourd’hui un article dévoilant les prochains projets d’Apple en matière d’audio, du HomePod aux AirPods, en passant par un casque circum-aural.

Selon les journalistes Mark Gurman et Debby Wu, la marque à la pomme pourrait frapper fort en 2019 avec deux nouvelles versions de produits existants, et une nouveauté.

Les AirPods, ces écouteurs sans fils qui ont connu un joli succès, auront droit à leur boîtier spécial, permettant une recharge sans fil, afin d’être compatibles avec le futur tapis de recharge AirPower. Mais l’intérieur du boîtier sera tout aussi intéressant, si pas plus, puisque les écouteurs seront résistant à l’eau, bénéficieront d’une portée plus longue, et proposeront une écoute avec réduction de bruit. Le prix n’est pas encore annoncé, mais des casques de qualité à réduction de bruit coûtent aux alentours de 300 euros chez Bose. Un prix qui ne devrait pas effrayer les habitués des produits Apple.

La firme de Cupertino pourrait également proposer un casque cirum-aural (qui entoure l’oreille), avec les mêmes spécificités techniques que les nouveaux AirPods. Une rumeur les annonçait déjà en mars dernier, pour une sortie prévue fin 2018, mais il faudra bien attendre 2019 pour mettre la main dessus.

Enfin une nouvelle version du HomePod serait également dans les cartons, mais Bloomberg de fournit pas plus d’informations à ce sujet.