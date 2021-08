Verrons-nous bientôt des panneaux publicitaires dans l’espace ? SpaceX et une start-up lancent le projet

CubeSat est un satellite en cours de construction dont un des côtés, qui sera tourné vers la Terre, sera pourvu d’ un écran d’affichage pixélisé où s’afficheront des publicités, des logos et de l’art. N’importe qui pourra acheter des pixels sur l’écran du satellite avec des dogecoin, malgré le fait que Elon Musk ait récemment donné une mauvaise publicité à la cryptomonnaie .

Geometric Energy Corporation (GEC), une start-up canadienne qui fournit des services technologiques, a déclaré à BusinessInsider qu’elle travaillait sur de la publicité spatiale avec l’aide de SpaceX. Après plus de deux ans à chercher l’attention de l’entreprise d’Elon Musk, la GEC a finalement réussi à mener son projet à bien en collaboration avec SpaceX.

SpaceX et une start-up canadienne ont créé des panneaux publicitaires dans l’espace qui pourront "être vus depuis la Terre".

Cependant, on ne pourra pas voir l’écran depuis la Terre en levant les yeux vers l’espace. Il faudrait un écran immense pour qu’une image puisse être visible des habitants de notre planète. Samuel Reid, PDG et cofondateur de la GEC explique qu’une fois en orbite, un selfie-stick fixé sur le côté du CubeSat filmera l’écran d’affichage et les images seront diffusées en direct sur YouTube ou Twitch afin de regarder l’écran du satellite depuis la Terre, selon the-byte.

Le prix des 5 types de jetons achetables pour pouvoir afficher ce que l’on veut sur l’écran du satellite n’est pas encore connu mais le PDG de la GEC affirme qu’il essaie de "réaliser quelque chose qui puisse démocratiser l’accès à l’espace et permettre une participation décentralisée".