Valve dévoile la Steam Deck, sa console PC portable, véritable "Switch Pro"

Et si la Switch Pro tant attendue était signée Valve ? Cela pourrait bien être le cas avec l’arrivée de la Steam Deck, une console portable qui permet de jouer à des jeux PC, le tout dans un format proche de la console de Nintendo.

Un nouveau venu sur le marché très fermé des consoles

En une phrase, la Steam Deck est une console portable qui permet de faire tourner des jeux PC via Steam. En détail, on découvre que cette nouveauté au look très proche de la Switch embarque :

Un écran de 7 pouces, d’une résolution de 1280 x 800 pixels

Un processeur AMD Zen 2

16 Go de RAL

Une carte graphique AMD RDNA 2

De 64 à 512 Go de stockage

Le tout tourne sur SteamOS 3.0, un système d’opération basé sur Linux, mais qui devrait permettre aux bidouilleurs d’installer Windows, ou d’accéder à des jeux via la boutique concurrente, à savoir l’Epic Games Store.

Des trackpads pour plus de précision

Évidemment, qui dit jeux sur PC dit clavier et souris, les gamers sur PC étant souvent réfractaires aux manettes classiques. Valve a donc tenu à inclure deux trackpads sur la console, situés sous les joysticks. De quoi gagner en précision sur des FPS, notamment.

Pour le reste, la Steam Deck offre tous les boutons qu’on attend sur une console moderne. Croix directionnelle, gâchettes, boutons ABXY, tous est présent. À noter que contrairement à la Switch, les manettes ne se détachent pas. Par contre, il sera possible de la connecter à un téléviseur. Quant à la batterie, Valve annonce une autonomie située entre 2 et 8 heures selon les jeux et les paramètres graphiques.