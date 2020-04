Valorant : pourquoi ce nouveau FPS est un carton sur Twitch ?

Les créateurs de League of Legends sont de retour avec un nouveau jeu qui semble faire l’unanimité sur Twitch , la plateforme de streaming de jeux vidéo d’Amazon. Et ce même si Valorant ne brille pas forcément pas son originalité.

En effet, le FPS (First Person Shooter, ou jeu de tir à la première personne) innove par la bêta qu’il propose. Ici, pas de clés d’accès envoyées au hasard aux joueurs afin de participer en exclusivité à des parties en ligne. Le développeur a plutôt opté pour un système de distribution différent, à savoir un partenariat avec Twitch.

Les clés sont distribuées uniquement aux spectateurs des lives du jeu, par de grosses chaînes telles que celle de Pokimane, de summit1g, ou plus proche de chez nous, de Gotaga ou Laink et Terracid en France.

Résultat, en un jour, Valorant a attiré 1,7 million de spectateurs, ce qui représente collectivement 34 millions d’heures de jeu regardées. Si le FPS est parvenu à détrôner Fortnite, il reste actuellement à la deuxième place des jeux les plus regardés en un seul jour, derrière… League of Legends, du même studio.

Le jeu, qui mélange à la fois des éléments de classiques comme Counter-Strike et d’Overwatch, devrait être disponible cet été sur PC. Et si vous souhaitez participer à la bêta et “faire partie des pionniers” comme le dit si bien le site du jeu, il vous suffit d’associer votre compte Riot à votre compte Twitch, puis de regarder des streams du jeu comportant la mention “Drops activés”. Et surtout… de croiser les doigts.