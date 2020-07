Utiliser votre iPhone ou votre iPad comme webcam, c’est possible

Grâce à Camo, transformez votre appareil pommé en webcam haute définition en quelques clics seulement.

Que vous utilisiez Zoom, Skype, Google Meet, Facetime ou encore Microsoft Teams, il vous faut une bonne webcam. Malheureusement, malgré le prix des ordinateurs vendus par Apple, la webcam intégrée est souvent de (très) faible qualité, souvent limitée à 720p.

Qu’à cela ne tienne, des développeurs ont trouvé une solution permettant de transformer votre iPhone ou iPad, deux appareils dotés de capteurs photo plus puissants, en webcam. Ça s’appelle Camo, et c’est à télécharger à cette adresse.

Concrètement, l’application vous demandera de connecter votre iPhone ou iPad à votre ordinateur, à l’aide d’un câble. Vous pourrez ensuite régler le cadre, et même l’image, en corrigeant les couleurs, la luminosité et en choisissant l’objectif de votre choix (comme l’ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif sur l’iPhone 11 Pro).

L’application peut être essayée gratuitement, mais elle limitera la qualité à 720p (contre 1080p en version payante). De plus, un watermark sera présent dans un coin de l’image. La version payante coûte 41,13 euros pour un an.

Et si l’iPhone ou l’iPad n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il existe des solutions similaires pour utiliser une GoPro, un appareil Fujifilm ou Canon en webcam.