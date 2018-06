Utiliser la Game Boy Camera pour photographier la lune ? Il fallait y penser

Vous souvenez-vous de la Game Boy Camera ? Il s’agit d’un accessoire pour la console portable de Nintendo, vendu entre 1998 et 2002 et qui, comme son nom l’indique, permettait de faire des photos de très, très basse qualité. Et bien la Game Boy Camera fait son retour pour capturer des clichés de la lune.

L’idée vient de Bastiaan Ekeler, un designer qui a imprimé en 3D un adaptateur, permettant de connecter un objectif Canon à l’accessoire de Nintendo. Plus précisément un objectif téléphoto 70-220 mm, monté sur un multiplicateur de focale 1.4x.

Le but ? Prendre des photos d’oiseaux, de bateaux et même de la lune, en noir et blanc (la Game Boy Camera ne connaissait pas encore la couleur) dans une résolution tellement basse que ça en deviendrait presque abstrait. À titre de comparaison, une photo prise avec l’iPhone X fait 3024 sur 4032 pixels. La Game Boy Camera, elle, est capable de prendre des photos d’une résolution de 128 sur 112 pixels.