Unreal engine 5 sur la playstation 5 : découvrez l’incroyable démo technique

On y découvre deux nouvelles technologies. Les “Nanite”, qui permettent aux développeurs d’utiliser un nombre quasi illimité de polygones, pour toujours plus de détails, et d’obtenir un rendu réaliste. Et la technologie “Lumen”, qui permet d’illuminer une scène et de calculer les ombres et reflets en temps réel.

Et même si certains en doutaient, Epic Games, via Kim Libreri, le directeur technique du studio, confirme que cette démo est bien jouable et qu’il ne s’agit pas d’une cinématique glorifiée :