Universal va proposer plusieurs nouveaux films à la demande

Le studio américain a pris une décision inédite : proposer, à la demande, des films récemment sortis sur grand écran.

Ce vendredi, Universal mettra en vente trois films récemment sortis sur les écrans américains : Invisible Man (également sorti chez nous); The Hunt et Emma. Chaque film coutera 19,99 dollars et pourra être “loué” pendant 48 heures.

Le 20 avril prochain, Universal proposera également le film d’animation Trolls World Tour, soit le jour de sa sortie dans les cinémas américains.

Comme l’explique Jeff Shell, PDG de NBC Universal, “Plutôt que de retarder ces films ou de les sortir dans un contexte de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres chez eux, de manière accessible et abordable. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles où il y en a, mais nous comprenons que pour les gens des différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.”

Universal ne proposera pas toutes ses nouveautés à la demande pour autant. La preuve avec F9, le neuvième film de la franchise Fast & Furious, qui a été repoussé d’un an.

D’autres studios ont également repoussé la sortie de plusieurs films, comme A Quiet Place 2 de Paramount, Mulan de Disney ou le James Bond No Time To Die de MGM.