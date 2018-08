Une version de New Super Mario Bros. U pourrait voir le jour sur Switch

Nintendo continue d’adapter des jeux sortis sur la Wii U afin de leur donner une seconde vie sur la Switch. Et le prochain sur la liste pourrait bien être le très réussi New Super Mario Bros U.

La rumeur a été annoncée sur le site comicbook.com par Liam Robertson, qui vise souvent juste avec ses prédictions. Selon lui, le dernier Super Mario en 2D (ou 2,5D) pourrait subir le même traitement que Mario Kart 8, Donkey Kong Country: Tropical Freeze et Captain Toad’s Treasure Tracker, à savoir une adaptation sur la Switch afin de rencontrer un autre public (les mauvaises langues diront tout simplement “un public”, la Wii U ayant été un échec cuisant pour Nintendo).

Une source proche de la branche européenne de Nintendo avait émis la possibilité d’une adaptation lors du précédent salon E3. Le portage inclurait New Super Luigi U, un DLC payant publié en 2013, qui offrait de nouveaux niveaux de jeu avec la possibilité d’incarner le frère du célèbre plombier. Toujours selon la même rumeur, Nintendo profiterait de l’occasion pour ajouter d’autres contenus exclusifs. Ce qui fut également le cas sur Mario Kart 8 Deluxe et Captain Toad. Cette nouvelle version du jeu reprendrait d’ailleurs l’appellation “Deluxe” et deviendrait New Super Mario Bros. U Deluxe. Car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Le jeu pourrait être annoncé très prochainement. Nintendo a encore quelques nouveautés à présenter et il n’est pas impossible que New Super Mario Bros. U Deluxe débarque avant la fin de l’année. Allez, prochaine étape : Super Mario Maker et Super Mario 3D World et puis on pourra effacer la Wii U de notre mémoire.