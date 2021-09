Une société chinoise révèle son robot-licorne… et c'est sérieux

La société chinoise Xpeng vient de dévoiler pour la première fois son projet de robot-licorne destinée à la mobilité des enfants. Ce jouet est avant tout une première tentative pour créer un environnement intelligent de haut niveau puisque, d'après les premières images mises en ligne, il aurait la capacité d'interagir sur le plan émotionnel avec ses jeunes propriétaires.

Après les robots-chiens puis les robots-lézards, place aux robots-licornes ! Xpeng Robotics, un constructeur chinois de véhicules électriques à donner un aperçu de son prochain projet. Il représente pour le groupe chinois l'avenir de la mobilité. L'entreprise asiatique a prévu de commercialiser ce robot licorne à quatre pattes destiné aux enfants dès qu'il le pourrait, même si aucun calendrier de production n'a été annoncé.

La société a déclaré que le poney intelligent, surnommé "Little White Dragon", est équipé de modules d'alimentation, de contrôle des mouvements, de navigation intelligente et de capacités d'interaction émotionnelle intelligente. Le robot peut interagir avec son environnement, détecter les obstacles à éviter, ainsi que réagir à la voix, au toucher et au langage corporel d'un humain.

Construire un environnement intelligent

Le constructeur chinois de véhicules électriques a indiqué qu'il prévoyait de commercialiser un poney robot à quatre pattes destiné aux enfants, dont il espère qu'il deviendra leur premier véhicule intelligent. Bien que Xpeng n'ait pas présenté une version physique du poney robot, elle a publié une vidéo et des photos du jouet. La société n'a pas non plus révélé les dimensions du produit, mais la vidéo montre qu'il est aussi grand qu'un enfant.

"En s'appuyant sur nos capacités en matière de conduite autonome, de reconnaissance vocale et de fabrication intelligente, Xpeng va se lancer dans le domaine de la robotique en tirant le meilleur parti des technologies que nous maîtrisons", a déclaré He Xiaopeng, cofondateur et directeur général de Xpeng, basé à Guangzhou, sur le réseau social Weibo "Notre premier objectif est de mettre au point un poney robotisé à faible vitesse pour le transport".

L'objectif de ce poney robot est avant tout d'aider à construire tout un système intelligent réutilisable ensuite pour les autres produits de la marque chinoise. Le PDG a beaucoup insisté sur l'importance de pouvoir interagir avec les humains à un niveau émotionnel élevé. Avec tout ça, le meilleur ami de votre enfant risque bien de devenir un robot à quatre pattes plus proche de la licorne que du chien.