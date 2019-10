Une seconde peau pour un smartphone résolument tactile

Et si au lieu d'entourer son smartphone d'un étui protecteur ultra-rigide, on l'entourait d'une membrane à l'aspect de l'épiderme humain ? En fin de semaine dernière, le magazine New Scientist a publié un article consacré à une équipe de chercheurs franco-britanniques qui développe un étui de téléphone dont l'aspect et les réactions ressemblent à ceux de la peau humaine.

Le projet est dirigé par Marc Teyssier de Telecom ParisTech, qui a souhaité développer une interface artificielle se rapprochant de façon hyper réaliste à l'épiderme humain.

L'étui baptisé Skin-On "réagit à différents gestes qui miment la communication émotionnelle humaine", telle que les caresses ou les chatouilles. Deux prototypes ont été mis au point : l'un très réaliste et l'autre prenant l'aspect de mousse uniforme et molle. Ils se composent de trois couches entre lesquelles circule un réseau de fils de cuivre pour traduire numériquement divers gestes et pressions.

Adapté également à un pavé tactile d'ordinateur et au bracelet d'une montre de smartwatch, ce matériau est à découvrir en chair et en os à l'ACM Symposium de la Nouvelle-Orléans cette semaine.

L'équipe souhaite ensuite intégrer des poils à cette membrane, mais aussi lui fournir des fonctionnalités de température et lui permettre de se déplacer sur une surface.