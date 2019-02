Une Samsung Galaxy Watch sans lunette rotative ?

En plus de la présentation du Galaxy S10, attendue à l'événement Unpacked le 20 février, Samsung préparerait le lancement d'une ligne de petits appareils et notamment d'une nouvelle smartwatch baptisée Galaxy Sport, selon 91Mobiles.

Le 4 février, 91Mobiles a reçu d'une source jugée fiable le croquis d'une probable nouveauté Samsung dont la présentation aura lieu à l'événement Galaxy Unpacked du 20 février.

Il s'agirait d'une montre connectée destinée aux amateurs de sport en plein air. L'appareil bénéficierait de capteurs et de fonctionnalités identiques à ceux des autres modèles (surveillance du sommeil et de l'activité physique, compteur de pas, GPS), mais aussi quelques extras, comme un plus grand degré d'étanchéité et une résistance accrue à la poussière.

Les rendus révélés par 91Mobiles semblent indiquer que la lunette rotative du cadran, emblématique de ce type d'appareil Samsung, a complètement disparu. Les commandes prennent la forme de deux boutons mécaniques circulaires situés sur le côté droit. Une mise à jour du système d'exploitation Tizen devrait également être annoncée lors de l'événement.

La Galaxy Watch standard et la gamme Gear, orientée outdoor, permet déjà de surveiller plus de 40 activités. Difficile d'imaginer ce que la nouvelle version aurait de plus à offrir.

L'événement Samsung Unpacked sera à découvrir en direct le 20 février sur le site du fabricant.



AFP