Une première bande annonce pour le remake de MediEvil

La nouvelle version du jeu culte MediEvil, développé par Sony Computer Entertainment, sera disponible sur PlayStation 4 en 2019.

Le jeu d’aventure et de plates-formes est sorti en 1998 sur la première PlayStation. Une suite a vu le jour en 2000, mais elle ne fera pas partie de ce remake, comme ce fut le cas pour la version HD de Crash Bandicoot ou la prochaine sortie de Spyro, qui proposent leurs trois épisodes respectifs.

2019 sera donc l’année du retour du squelette armé Sir Daniel Fortesque, qui repartira affronter le sorcier Zarok pour sauver le royaume de Gallowmere. Le jeu avait été annoncé en 2017, lors de la PlayStation Expérience. Il aura fallu attendre plus d’un an pour découvrir une première bande-annonce très alléchante. Le jeu sera une exclusivité PlayStation 4 et tournera en 4K sur la PlayStation 4 Pro.