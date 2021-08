Une PlayStation 2 portable ? Un bidouilleur l’a fait

GingerOfMods, l’internaute à qui l’on doit la Wii intégrée dans une manette de Wii U et la Wii réduite au format GameBoy Color, est de retour avec un nouveau “mod” qui miniaturise cette fois la PlayStation 2 de Sony.

Baptisée la “PS2 Eclipse”, cette version portable se compose d’une coque imprimée en 3D, de boutons tout droit venus de la PlayStation Vita, et d’une réduction importante de la carte-mère de la PlayStation 2. Le moddeur a également ajouté des joysticks de la Switch, une batterie qui promet 2h30 de jeu, et un écran de 5 pouces d’une résolution de 480p.

GingerOfMods étant parvenu à réutiliser les composantes de la PlayStation 2, il n’est pas question ici d’émulation, mais bien de la “véritable” console. Mais comme le souligne le site The Verge, les jeux sont placés sur une clé USB et non sur un CD, ce qui impacte leurs performances. Les jeux ont tendance à boguer de temps en temps, et les temps de chargement sont un peu plus longs.