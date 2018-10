Une nouvelle version de la Nintendo Switch verra le jour en 2019

Un nouvel article du quotidien The Wall Street Journal affirme que Nintendo prépare actuellement une nouvelle version de sa console hybride. Cette console 2.0 pourrait débarquer au plus tôt l’été prochain.

L’article du quotidien américain est avare en détail, mais on y parle d’une console dotée d’un meilleur écran (adieu le LCD, bonjour l’OLED ?), et d’autres améliorations inconnues à l’heure actuelle. Le but avoué est logique : “continuer sur cette excellente dynamique” que connaît la console en termes de ventes.

Cette nouvelle version arriverait dans la deuxième moitié de 2019. Nintendo serait encore en train de plancher sur certains détails à améliorer, tout en sachant que le coût est un des facteurs importants pour l’entreprise (ne vous attendez donc pas à une version deluxe, le plastique cheap sera sans doute encore de la partie). La Nintendo Switch, qui devrait atteindre les 20 millions d’unités vendues d’ici mars 2019, semble en tout cas suivre la même voie que les consoles portables du groupe.

Pour rappel, la Nintendo 3DS a connu plusieurs variations. En quelques années seulement, Nintendo a proposé la Nintendo 3DS XL, la New 3DS et New 3DS XL, la 2DS (un boîtier qui ne se referme pas, et plus d’effet 3D) et enfin la New 2DS XL. Avec toujours cette nomenclature qui rend l’achat en magasin extrêmement compliqué.