Une nouvelle fuite confirme que le nouvel iPad Pro n’aura pas de bouton en façade

La prochaine Keynote d’Apple se tiendra ce mardi soir à 19 heures. Mais une nouvelle icône repérée dans une version bêta d’iOS 12.1 semble confirmer à l’avance que le nouvel iPad qui sera présenté demain sur scène ne possédera pas de bouton Home.

C’est le site 9to5Mac qui a dévoilé l’information. L’icône est on ne peut plus simple : un écran qui occupe la quasi-entièreté de la face avant de la tablette, ainsi que trois boutons sur le haut et sur la tranche (un bouton d’alimentation et deux boutons pour le contrôle du volume). L’écran possède également des angles arrondis, à la manière de l’iPhone X(s).