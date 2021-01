Une Nintendo Switch Pro en 2021 ? La rumeur fait son grand retour

Et si Nintendo commercialisait une version “Pro” de sa console semi-portable ? Ce n’est pas la première fois que la rumeur circule en ligne, mais celle-ci se fait de plus en plus persistante.

Selon un panel d’analystes rassemblés par le site GameIndustry.biz, Nintendo pourrait proposer cette année une version plus puissante (4K, écran OLED, nouveau SoC) de sa console ultra-populaire. Comme l’explique Dr. Serkan Toto, de Kantan Games, “tous ceux qui s'attendent à ce que le Switch s'essouffle en 2021 subiront une amère déception. La Switch sera également la console la plus vendue cette année, propulsée par davantage de jeux propriétaires et une actualisation du matériel.”

Même son de cloche du côté de Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis : “Je m'attends à ce que la famille d'appareils Nintendo Switch soit à nouveau les consoles les plus vendues en 2021 après une année 2020 très forte. L'année dernière, je n'étais pas convaincu qu'il y aurait un nouveau modèle phare Switch en 2020, mais il est plus logique sur le plan commercial de publier une version mise à jour en 2021. J'ai actuellement une version mise à jour de la Switch dans mes prévisions pour 2021.”

Mat Piscatella, de NPG Group, pense également que la Switch continuera de bien se vendre en 2021. Mais qu’une nouvelle version n’est pas au programme : “Malgré le lancement des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, ce sera la Nintendo Switch qui finira par vendre le plus d'unités en 2021. Je vais aller plus loin et suggérer que cela sera motivé par le contenu et les efforts promotionnels plutôt que la sortie d'un nouveau modèle itératif.”

Autre information, publiée cette fois par le hacker et dataminer “SciresM”, la version Pro de la Switch est bel et bien en préparation et le modèle est déjà mentionné dans le code de l’actuelle Switch. Le hacker a découvert le nom de code “Aula”, qui serait le nom utilisé actuellement par Nintendo. Il parle également d’une utilisation classique, c’est-à-dire à la fois en portable et en version “dockée”. Enfin, l’écran serait un OLED, mais qui ferait l’impasse sur la 4K en mode portable.

Bref, wait and see, comme on dit dans ces cas-là.