Une Nintendo Switch de presque deux mètres et 30 kg qui fonctionne a vu le jour !

Le youtubeur Michael Pick, qui se baptise lui-même le “casual engineer” a fabriqué une Switch qui sera “plus difficile d’égarer.”

650% plus grande

Et pour cause, la Switch de Pick pèse près de 30 kilos, et mesure 178 sur 76 centimètres. Là où l’originale mesure 23,9 centimètres sur 10,9 centimètres. Pour l’écran, le youtubeur a opté pour un téléviseur 4K. Et les boutons, quant à eux, ont été conçus à l’aide d’une imprimante 3D et cachent un système qui permet d’appuyer sur… un véritable (et minuscule en comparaison) Joy-Con.

La console fonctionne grâce à la technologie Arduino et est donc entièrement jouable. Même les boutons peuvent être pressés, mais comme on peut le voir dans la vidéo, jouer à Mario Kart en mode “portable” est plutôt compliqué.