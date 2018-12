Une mystérieuse vidéo prétend faire tourner Red Dead Redemption 2 sur PC

Le jeu de Rockstar, sorti en octobre dernier, n’est disponible que sur PlayStation 4 (Pro) et Xbox One (X) et selon ses concepteurs, n’est actuellement pas prévu sur PC. Et puis arrive cette vidéo intrigante.

La vidéo, baptisée "Red Dead Redemption 2 PC Leaked", ne dure que 25 secondes et a été republiée sur la chaîne "Reupload Deleted Vidéos", car l'originale, publiée sur Reddit, a disparu. En fronçant les yeux, on peut distinguer le menu du jeu et quelques options graphiques (anti-aliasing, VSync...). Et... c’est à peu près tout.

C’est peu pour croire à cette probable supercherie, d’autant qu’on ne voit aucune séquence de jeu et qu’on n’entend aucun bruit de clavier ou de souris. Mais pourtant, il reste malgré tout un espoir pour les joueurs PC, qui n’ont jusqu’à présent jamais pu jouer à cette licence sur leur machine (le premier volet n’a pas connu de portage).

En effet, l’application officielle Red Dead Redemption 2, disponible sur smartphones et tablettes (et qui peut notamment se transformer en carte interactive, on vous la conseille chaudement), mentionne une version PC. Et comme le rappelle le site Numerama, le portage de GTA V sur PC avait fuité de la même manière, avec une vidéo de piètre qualité.

Bref, pour les joueurs PC, il ne reste plus qu’à croiser les doigts. Ou croire au père Noël.