Une moto volante, ça vous dirait ? Ca existe vraiment !

La société japonaise A.L.I. Technologies lance officiellement le XTURISMO Limited Edition, son hoverbike en développement depuis 2017. Elle fait ainsi le pari d'une mobilité propre et audacieuse, permettant de se déplacer librement et rapidement dans les airs d'une manière originale .

Ce modèle est basé sur le désir d'apporter de nouvelles sensations. Pour cela, il dispose de quatre moteurs rattachés à autant d'hélices.

L'engin pèse 300 kg et affiche une autonomie de vol d'environ 35 minutes pour une vitesse maximale dépassant les 100 km/h.

Il est d'ores et déjà disponible à la commande pour la bagatelle de 680.000 dollars (l'équivalent de 584.000 euros). Les premières livraisons, au Japon, sont prévues dès le premier semestre 2022.

Ce n'est pas la première qu'un hoverbike est ainsi commercialisé. Le Russe HoverSurf a par exemple sorti le Hoverbike S3 en 2018. Toutefois, celui-ci apparaît bien plus abouti, plus maniable et aussi plus rapide.