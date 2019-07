Une intelligence artificielle résout un Rubik's Cube sans l'aide de l'homme

Une étude rédigée par des chercheurs de l'Université de Californie et parue dans la revue Nature Machine Intelligence a montré qu'un algorithme informatique appelé DeepCubeA pouvait résoudre un Rubik's Cube en moins de deux secondes.

C'est une première, des chercheurs de l'Université de Californie ont développé une intelligence artificielle fondée sur le deep learning capable de résoudre un Rubik's Cube sans avoir été entraîné par l'homme.

Cet algorithme, appelé DeepCubeA, a résolu 100% des 1.000 tests en choisissant le chemin le plus court dans 60,3% des cas. Dans 36,4% des cas, l'algorithme résolvait le casse-tête en recourant à seulement deux mouvements de plus que le minimum possible.

En plus de réussir à résoudre le célèbre casse-tête des années 80, l'algorithme réussissait à résoudre d'autres jeux du même type, ainsi que des jeux de réflexion comme Lights Out et Sokoban. A noter que l'intelligence artificielle finissait plus fréquemment ces jeux en recourant au plus petit nombre possible de mouvements, en comparaison avec le Rubik's Cube.

Les chercheurs ont précisé que l'algorithme DeepCubeA représente un changement graduel de la machine qui propose désormais des raisonnements semblables à ceux de l'Homme sans aucune intervention de celui-ci.