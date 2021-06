Une fuite expose 8 milliards de mots de passe : êtes-vous concernés ?

La fuite RockYou2021 n’est rien de moins que la plus importante fuite de mots de passe de l’histoire. Mais comment savoir si vous êtes concernés ?

Vérifiez vos données personnelles

Selon un rapport établi par des chercheurs de CyberNews, plus de 8,4 milliards de mots de passe et d’identifiants se baladeraient dans la nature. Les informations ont en effet été retrouvées sur un forum de hackers, dans un fichier texte de plus de 100 Go. Son nom : RockYou2021.

" En combinant 8,4 milliards de variations uniques de mots de passe avec d’autres compilations de brèches qui incluent des noms d’utilisateur et des adresses électroniques, les acteurs de la menace peuvent utiliser la collection RockYou2021", explique CyberNews.

Il est donc urgent de vérifier vos informations personnelles.

Pour cela, rendez-vous sur le vérificateur de fuite de CyberNews. Deux versions existent, et on vous conseille fortement d’utiliser les deux :

Que faire si je suis concerné ?

Si vos infos se retrouvent dans l’une ou l’autre base de données de CyberNews, modifiez immédiatement vos comptes liés à ces informations.

Changez de mot de passe et optez pour un mot de passe plus compliqué. On vous explique comment utiliser un gestionnaire de mot de passe pour gérer l’ensemble de vos informations et générer des mots de passe plus complexe.

Enfin, pensez à activer l’authentification à deux facteurs, comme on vous explique le fonctionnement de cette sécurité supplémentaire.