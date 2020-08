Une fuite confirme l’existence de la Xbox Series S, la deuxième console next-gen en préparation chez Microsoft

Cette deuxième console, baptisée Xbox Series S (on aime les noms compliqués chez Microsoft), pourrait être dévoilée ce mois-ci . Mais ce qui est désormais certain, c’est qu’elle existe bel et bien, à en croire une fuite publiée et vérifiée par nos confrères du site The Verge .

En effet, le site américain a relayé un tweet publié par un certain “Zak S”, qui aurait mis la main sur une manette blanche (ou “robot white” selon Microsoft), compatible avec la Xbox Series X, mais également avec la Xbox Series S (ainsi que la Xbox One, Windows 10, Android et iOS).

C’est la première fois que le nom Xbox Series S apparait de manière officielle sur un produit. Toujours selon plusieurs rumeurs, la console, qui serait moins puissante que la Series X (on annonce 4 téraflops et 7,5 Go de mémoire vive, contre 12 téraflops et 16 Go pour la Series X), pourrait également couter jusqu’à deux fois moins cher que sa grande soeur.

Contacté par The Verge, Microsoft n’a pas encore réagi à cette fuite. Mais nous devrions logiquement en apprendre plus à ce sujet dans les jours à venir.