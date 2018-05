Une encoche et un double capteur en façade pour le futur Google Pixel 3 XL ?

La 3e génération de smartphones Pixel signés Google est attendue à l'automne 2018. Elle devrait succomber à la mode des écrans à encoche, au moins dans sa version XL, selon plusieurs photos de protecteurs d'écran en verre trempé publiées sur les réseaux sociaux.

La fuite de photos représentant ces verres d'écran supposés être ceux des deux prochains Pixel (3 et 3 XL) laisse apparaître plusieurs informations. Tout d'abord, dans sa version XL, Google aurait décidé d'adopter la fameuse encoche, inaugurée par Apple avec l'iPhone X et reprise depuis par la majorité des autres constructeurs. L'avantage est de pouvoir disposer de davantage de place pour l'écran mais de sacrifier à une petite "encoche" pour y placer différents capteurs ainsi que l'appareil photo en façade.

Dans sa version standard, le Pixel 3 serait en revanche très proche du Pixel 2 avec un écran présentant a priori un ratio de 18:9. Plus surprenant, les deux modèles pourraient accueillir un double capteur photo en façade. A l'aide de ces fuites, le designer Ben Geskin a imaginé ce que cela devrait rendre au final et a posté le résultat sur Twitter.

Au final, la seule certitude aujourd'hui, c'est que ce Pixel 3 embarquera bien évidemment la toute dernière version d'Android, laquelle adoptera une nouvelle gestuelle appliquée au bouton Home ainsi que les derniers progrès réalisés par Google Assistant. Android P devrait également permettre d'améliorer l'autonomie de la batterie, en s'appuyant sur le comportement et les habitudes de l'utilisateur.

Reste enfin à savoir s'il sera distribué en France, les deux premières générations de Pixel n'ayant été distribuées que dans une dizaine de pays.

This is Google #Pixel3 and #Pixel3XL pic.twitter.com/jd2nBiRb27