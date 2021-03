Une carte Pokémon dépasse les 300 000 dollars sur eBay

Une carte holographique représentant Dracaufeu (Charizard en anglais) a été vendue sur eBay pour la coquette somme de 311 800 dollars.

124 enchères

C’est en effet après 124 enchères que la vente de la carte s’est clôturée. Le vendeur empoche donc plus de 265 000 euros pour cet exemplaire vendu dans un état impeccable. Sortie en 1999, la carte est de plus doublement spéciale, car elle fait partie d’une première impression où l’ombre n’est pas présente autour du cadre dans lequel on retrouve l’illustration.

Selon PWCC Auctions, qui s’est occupé de la vente aux enchères, “c’est l'une des cartes les plus convoitées jamais produites. Largement considérée comme l'un des Saint-Graal du monde Pokémon, cette carte Pokémon est sur le point de présenter des rendements continus pendant des années à venir et de devenir une première pièce d'investissement pour tout portefeuille.”

Ce n’est pas un record

Malgré la somme importante empochée par le vendeur, il ne s’agit pas pour autant d’un record. Plus tôt cette année, une carte “Tortank” avait été vendue pour 360 000 dollars. Enfin, en octobre 2020, le rappeur Logic avait déboursé la somme de 226 000 dollars pour mettre la main sur un autre exemplaire d’une carte Dracaufeu.

Bref, comme on vous le disait le 24 mars dernier, vos cartes Pokémon valent (peut-être) de l’or !