Une batterie écologique, capable de se charger 10 fois plus vite qu'une batterie lithium-ion

Une batterie capable de se recharger en quelques secondes, plus écologique et sans risque de combustion. C'est la proposition de chercheurs russes en guise d'alternative aux batteries conçues à base de lithium ou de cobalt. Le dispositif doit toutefois être amélioré afin d'acquérir une meilleure autonomie.

Un matériau "propre" et non inflammable

C'est en tenant compte de tous ces paramètres que des chercheurs russes en électrochimie de l'université de Saint-Pétersbourg planchent depuis 2016 sur un dispositif de batterie plus efficace, plus écologique et plus sécurisé.

Ils ont mis au point une molécule qui permettrait d'obtenir des performances de capacité élevées sur une large plage de températures, sans risque de combustion.

"Ces composés peuvent être utilisés comme couche protectrice pour recouvrir le câble conducteur principal de la batterie, qui serait autrement constitué de matériaux traditionnels pour batteries lithium-ion. Ils peuvent aussi être utilisés comme composants actifs des matériaux de stockage d'énergie électrochimique", explique dans un communiqué le Pr Oleg Levin, qui co-dirige les travaux.