Uncharted - Legacy of Thieves : le multijoueur absent ?

Le remaster, qui comprendra les épisodes baptisés A Thief’s End et The Lost Legacy, seront disponibles sur PlayStation 5 et PC en 2022. Mais sans doute pas dans leurs versions complètes.

En effet, selon l’ESRB (Entertainment Software Ratings Board), qui indique l’âge légal pour jouer à un jeu aux États-Unis, le multijoueur sera aux abonnés absents.

“Les éléments interactifs mettent en évidence des fonctionnalités interactives ou en ligne qui peuvent être d'intérêt ou d’inquiétudes, mais n'influencent pas l'attribution de notation d'un produit. Cela comprend la capacité des utilisateurs à interagir les uns avec les autres, le partage de l'emplacement des utilisateurs avec d'autres utilisateurs, si des achats de biens ou de services numériques sont proposés, et/ou si un accès Internet illimité est fourni”, indique l’organisme, comme l’explique le site GameBlog.

Et ce sont ces mêmes “éléments interactifs” qui sont absents de Uncharted - Legacy of Thieves, alors qu’ils étaient présents pour Uncharted 4 et The Lost Legacy. Pour le site VideoGameChronicle, cela pourrait donc signifier que les modes en ligne ne seront pas inclus. Mais l’information n’a pas été confirmée ou démentie par Sony.