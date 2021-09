Un YouTubeur crée une touche F géante

© Know your Meme

Ni une ni deux, la toile s’empare de cette séquence et le meme " Press F to Pay Respects " voit le jour. Ce qui nous amène, quelques années plus tard, au projet de Jaryd Giesen.

Une touche qui fonctionne

Pour créer sa touche, Giesen a donc fabriqué une version géante grâce à une imprimante 3D, qui une fois actionnée, appuie sur la version classique de la touche F logée à l’intérieur. Et pour plus de réalisme, le YouTubeur a même intégré un rétroéclairage, afin de coller au plus près du look de son clavier.