Un Youtubeur compare le nouvel iPhone 11 Pro avec le tout premier iPhone de 2007

iPhone 11 Pro vs Original iPhone! - 08/11/2019 Looking back at the first generation iPhone refreshes the way you see new tech. Next level Throwback Thursday. iPhone 11 Pro Review: https://youtu.be/DyX-QZZBgpw Retro Tech coming in December! Retro Tech Pilot Episode: https://youtu.be/Oy8zSYKkczI MKBHD Merch: http://shop.MKBHD.com Video Gear I use: http://kit.com/MKBHD/video-gear#recom... Tech I'm using right now: https://www.amazon.com/shop/MKBHD Intro Track: I Got One by Alltta Playlist of MKBHD Intro music: https://goo.gl/B3AWV5 ~ http://twitter.com/MKBHD http://instagram.com/MKBHD http://facebook.com/MKBHD