Un toboggan, une bouée, un visage qui fond : voici les nouveaux émojis prévus pour 2022

Le look de ces émojis pourra évidemment évoluer. Il ne s’agit ici que d’une version temporaire créée par le site Emojipedia. Chaque plateforme adoptera en effet ces nouveautés à sa sauce. Comme souvent ces dernières années, on notera que les émojis se veulent toujours plus inclusifs. On note notamment la présence de deux émojis de personne enceinte : une version neutre et une version masculine.

Enfin, un nouveau émoji “visage avec les yeux ouverts et main devant la bouche” fera son apparition afin de ne plus être confondu avec celui déjà présent sur nos appareils, et qui affiche des expressions différentes selon les plateformes. En effet, sur iOS, l’émoji est sérieux alors que sur Twitter, l’émoji semble rire.

Bref, les émojis ce n’est pas de la blague, et le Consortium veille au grain.