Un Tamagotchi version Pokémon est prévu pour 2019 - © Tous droits réservés

Au fil des jours, le tamagotchi grandissait, mais uniquement si vous preniez soin de lui. Le jouet sonnait quand votre animal avait faim, sommeil, ou soif. Et oui, il fallait également s’occuper de ses déjections. Le tout en tapotant trois petits boutons.

Vingt ans plus tard, le Tamagotchi accueille très logiquement un Pokémon, à savoir Evoli. Le Pokémon, star du récent jeu Pokémon Let’s Go Evoli sur Nintendo Switch, vivra dans son petit œuf et pourra connaître jusqu’à huit évolutions (Mentali, Noctali, Nymphali, Aquali, Pyroli, Voltali, Phyllali et Givrali).

Ce Tamagotchi Evoli est annoncé pour janvier 2019 au Japon, pour une vingtaine de dollars. Aucune date de sortie en Europe n’a pour l’instant été annoncée. Il rejoindra les autres tentatives de The Pokemon Company dans le domaine, aux côtés du Pocket Pikachu sorti en 1998, et du PokéWalker sorti en 2010.