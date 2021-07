Un système innovant de radar pour voir à travers les murs

Un nouveau radar à micro-ondes, développé par un institut américain, permet de voir à travers les murs. Ce système pourrait bien fortement aider les secouristes et les pompiers dans des situations de catastrophes.

Comment fonctionne un radar ? Vous émettez des ondes radio, vous captez leurs réflexions à l'aide d'un récepteur et vous étudiez les ondes pour déterminer où et à quelle distance se trouvent les objets. Aujourd'hui, les concepteurs sont capables de créer des systèmes radars élaborés utilisant plusieurs récepteurs. Lorsqu'un seul appareil, comme votre téléphone portable par exemple, fait vibrer plusieurs récepteurs, il peut être triangulé avec une précision inédite.

Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis ont créé un nouveau système de balayage radar qui utilise la configuration inverse, avec un seul récepteur et de nombreux émetteurs. Cette nouvelle configuration radio peut créer des images et des vidéos en temps réel, même lorsque les objets sont cachés derrière des murs ou se déplacent à des vitesses supersoniques. Cette nouvelle technologie pourrait permettre aux premiers secours de retrouver avec précision et rapidement des personnes bloquées dans un incendie ou sous des gravats.

Décrire avec précision

Alors comment ça fonctionne ? Le système du NIST repose sur des micro-ondes (pas l'appareil) pour générer des images en temps réel. Ce processus est rendu possible en raison des longueurs d'onde plus grandes : les micro-ondes. Cela permet de traverser des objets solides comme des murs ou des sols tout en produisant des données précises de ce qu'il y a derrière. Les micro-ondes sont déjà utilisés dans certains radars. Les dispositifs qui indiquent la vitesse d'une voiture sur la route reposent très généralement sur les micro-ondes.

Cela signifie également que le nouveau système des chercheurs peut traverser même des matériaux relativement denses comme des cloisons sèches ou du béton. Il ne sera pas non plus gêné par des conditions météorologiques particulières, comme des nuages épais, de la fumée ou la pluie.

Le système conçu par le NIST fonctionne en envoyant des micro-ondes grâce à plusieurs émetteurs et un unique récepteur, puissant et très sensible. C'est ce qui permet au système de rapidement et avec précision décrire ce qui se trouve à un endroit précis. A noter qu'il peut aussi permettre de suivre des objets se déplaçant à des vitesses supersoniques comme des avions de chasse, des missiles ou des débris spatiaux.