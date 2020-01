Le système d'exploitation de Microsoft, qui a introduit le bouton "démarrer" et le jingle composé par Brian Eno, est devenu obsolète en décembre 2002. Mais cela n'empêche pas les graphistes d'emprunter son interface iconique , pour s'amuser en imaginant des concepts qui ne verront jamais le jour.

Un studio d'animation imagine une version Windows 95 d'Instagram - © Studio Petrick

On y voit un profil, avec une notification indiquant le nombre de likes, de commentaires et de nouveaux followers reçus. Mais également un exemple de flux, composé de GIF. Enfin, le studio Petrick a également imaginé l'interface de publication. On peut y voir de nombreux filtres aux noms évocateurs, comme Mac'86, 1-Bit, Apple II ou ZX, comme le ZX Spectrum de 1982.

Comme le propose un certain "kristakis" dans les commentaires, on attend désormais une version Windows 98.