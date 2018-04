Un smartphone sans connexion Internet, c'est possible

Samsung sort un nouveau smartphone, dépourvu de connexion Internet. Le public cible ? Les étudiants en mal de concentration !

Parfois, le "smart" du smartphone est un peu compliqué à gérer. Surtout quand on est étudiant et en blocus, il est parfois difficile de résister à la tentation des stories Instagram ou du scroll infini de Facebook. Mais Samsung a la solution.

Plutôt que de couper occasionnellement la connexion internet de son smartphone, pourquoi pas en avoir un complètement déconnecté ? Résultat, un smartphone délaissé de ses connexions 3G/4G et WiFi. On ne peut que passer des appels et recevoir ou envoyer des SMS, donc. Un téléphone qui n'a rien de classique à une époque ou même les téléphones vendus pour quelques dizaines d'euros sont équipés de connexions 4G.

L'appareil reste tout de même équipé d'un grand écran tactile, d'un appareil photo, de 16Go de stockage (pour la musique, puisque le streaming n'est pas possible), avec une fiche technique assez courante. Il sera vendu aux alentours de 150€... un positionnement assez étrange, mais qui semble s'adresser à un public de niche en mal de déconnexion.

Pourquoi pas.