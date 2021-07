Un robot réalise une fresque en dominos et bat un record

Le “Dominator” est capable de poser 300 dominos à la fois.

100 000 dominos en 24 heures

L’idée du “Dominator”, le petit nom donné à ce robot placeur de dominos, on la doit à Mark Rober, un ancien ingénieur de la NASA, qui s’est fait connaître sur YouTube avec des expériences folles, et qui nécessitent souvent un temps de préparation rarement atteint sur la plateforme vidéo de Google.

Lire aussi : Un ancien ingénieur de la NASA ridiculise des voleurs avec un faux HomePod piégé

Dans le cas du “Dominator”, Mark Rober explique que le robot a vu le jour après cinq années de travail pour lui et son équipe. Dans la vidéo qui accompagne le projet, on apprend notamment que le robot est équipé d’un système GPS, qui lui permet de se déplacer, mais également d’un système de caméras et de marqueurs au sol afin que le Dominator ne renverse pas les dominos placés après un faux mouvement.

Selon l’ingénieur, le record établi par son robot, soit 100 000 dominos placés en 24 heures (afin de créer une fresque inspirée de Super Mario Bros.) aurait demandé une semaine à une équipe de sept personnes s’il avait été entrepris uniquement par des humains.