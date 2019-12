Un prototype de la Nintendo PlayStation sera mis aux enchères en mars

Si vous êtes un fan de Nintendo et de Sony, voici une chance unique de mettre la main sur un prototype ultra rare de la Nintendo PlayStation.

Petit retour en arrière. Comme on vous l'expliquait lors de notre rétrospective sur les jeux vidéo (à retrouver ici : années 70, 80, 90, 00, 10), dans les années 90, Nintendo s'était associé avec Sony, qui à l'époque, ne proposait pas encore de console de jeux. En effet, le groupe collabore avec Nintendo, qui souhaite mettre au point un accessoire pour la SNES, basé sur un support alors révolutionnaire : le Compact Disc. Mais au dernier moment, Nintendo fait marche arrière (il est question entre autres de soucis de droits de licence et de crainte de piratages) et s'associe alors avec Philips.

La suite, vous la connaissez : pour ne pas jeter ses efforts à la poubelle, Sony décide de poursuivre le développement de son accessoire, qui deviendra en 1994 une console à part entière, la PlayStation. La console ne sera pas la première à privilégier le support CD (Sega était déjà sur l'affaire avec la Sega Saturn), mais l'impact de la PlayStation de Sony sera retentissant. La console accueillera des jeux devenus cultes, comme Gran Turismo, Silent Hill, Crash Bandicoot, Ridge Racer, Tomb Raider, Tony Hawk's Skateboarding ou Final Fantasy VII, une série qui délaisse pour l'occasion la console de Nintendo.