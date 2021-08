Un ordinateur quantique de Google a trouvé un nouvel état de la matière : les cristaux temporels

Bien que jugé impossible par de nombreux physiciens, une équipe de chercheurs de Google, de Stanford, de Princeton et d’autres universités, ont utilisé l’ordinateur quantique de Google, Sycamore, afin de démontrer l’existence des cristaux temporels.

Comme l’explique le NewScientist , cet état de la matière avait été prédit pour la première fois en 2012 par le physicien Frank Wilczek, lauréat du prix Nobel, en plus des 4 états que l'on connait déjà : solide, liquide, gaz et plasma.

Mais leur spécificité ne s’arrête pas là puisque, comme quantamagazine le fait remarquer, les cristaux temporels sont les premiers objets à briser la règle physique selon laquelle un objet stable restera le même dans le temps (un caillou reste un caillou), ce qu'on appelle la "symétrie de translation temporelle". En effet, un cristal temporel est à la fois stable et en constant changement, un concept un peu compliqué à s'imaginer.

Comme l’explique futurism , ils sont une bizarrerie de la physique puisqu’ils ne dégagent pas d’énergie lorsqu’ils changent d’état. "La conséquence est incroyable : vous échappez à la deuxième loi de la thermodynamique", souligne Roderich Moessner, co-auteur de l’étude et directeur de l’Institut Max Planck. En effet, cette 2e loi de la thermodynamique établit que l'énergie d'un système a tendance à se disperser quand il change d'état, règle que les cristaux ne suivent pas.

Dans une prépublication d’étude (avant de passer par l’examen des pairs et la publication officielle) des chercheurs de Google et des physiciens de Princeton, Stanford et d’autres universités, les scientifiques expliquent avoir réussi à créer un cristal temporel sur Sycamore, l’ordinateur quantique de Google.

Pour ceux qui se demandent ce que cela implique en termes de découverte, l’élément principal est de prouver que les ordinateurs quantiques pourraient permettre d’étudier en détail la dynamique intrinsèque de la matière.

Si la prépublication passe l’examen des experts et si quelqu’un parvient à utiliser ces cristaux temporels de manière pratique, cela prouverait que les ordinateurs quantiques peuvent réellement faire ce que les scientifiques pensent qu’ils peuvent sans en avoir eu la preuve depuis leur création.