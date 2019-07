Un nouveau visage pour le site Web de Twitter

Twitter vient de commencer le déploiement à grande échelle de son nouveau site Web, personnalisable, au design plus aéré et désormais multicomptes.

Le nouveau design de Twitter.com est censé rendre le réseau social plus uniforme d'un appareil à l'autre, avec son interface dépouillée et ses nouvelles fonctionnalités en provenance du mobile. Il est aussi et surtout plus personnalisable (thèmes et options de couleurs). A noter également l'arrivée d'un mode sombre, pour soulager les yeux et économiser de l'énergie.

Cette nouvelle interface avait été dévoilée en janvier 2019 puis testée auprès de plusieurs milliers d'utilisateurs. Parmi les changements notables figurent le basculement des tendances sur la colonne de droite et l'arrivée d'un nouvel onglet, "Explorer", qui permet de surfer parmi les contenus multimédias (photos, vidéos) mais aussi des informations locales personnalisables. Les fonctionnalités les plus utiles, qui permettent d'accéder à son profil, des listes ou ses signets sont elles aussi mises en avant sur la barre de navigation latérale, facilitant ainsi le passage d'un onglet à un autre.

Le nouveau site est désormais multicomptes. Cela signifie qu'il est possible de se connecter simultanément à plusieurs comptes et de passer de l'un à l'autre très rapidement depuis la navigation latérale. Autre nouveauté importante, celle concernant les signets. Cette fonctionnalité, déjà présente via l'application mobile, permet de mettre de côté des tweets pour pouvoir les consulter ultérieurement. Quant aux messages privés, ils ont tous été rassemblés sur une même page afin de faciliter leur traitement.