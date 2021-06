Un mini frigo Xbox Series X, Microsoft passe du meme à la réalité

Ce n’est pas la première fois que Microsoft s’essaye à l’électroménager. En 2020, l’entreprise avait créé des frigos géants en édition limitée . Ces frigos avaient été envoyés à des célébrités et des YouTubeurs, comme Snoop Dogg ou encore iJustine.

Mais c’est une version mini du " frigo Xbox " que Microsoft a dévoilé lors de l’E3. Et la bonne nouvelle, du moins pour ceux que ça intéresse, c’est qu’il sera possible de l’acheter. Le mini frigo Xbox Series X, qualifié avec humour de " frigo le plus puissant du monde " (en référence aux capacités techniques de la console) sera disponible en fin d’année.

De quoi y stocker quelques boissons et s’hydrater lors de longues sessions de jeu. Du moins si le frigo est plus facile à trouver en magasins que la console elle-même...