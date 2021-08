Un joueur crée une version next-gen du jeu The Simpsons : Hit & Run

C’est l’un des jeux Simpsons les plus populaires. Soit une version de Grand Theft Auto basée à Springfield, sortie en 2003 sur PS2, Xbox, GameCube et PC. Dix-huit ans plus tard, revoici le titre mis au goût du jour.

Un jeu qui tourne sur l’Unreal Engine 5

Pour recréer le jeu, le joueur “Reubs” n’a pas lésiné sur les moyens. Moteur graphique Unreal Engine 5, et même du ray-tracing pour des lumières plus naturelles : tout y est pour faire de ce jeu culte un titre qui n’a rien à envier aux productions les plus récentes.

Pour y parvenir, Reubas s’est appuyé sur le travail du développeur Lucas Cardelliniafin d’importer la carte du jeu dans l’Unreal Engine 5 d’Epic Games (les créateurs de Fortnite). Ensuite, il a recréé certaines textures, améliorés d’autres, et utilisé des éléments et des ressources déjà modélisés à l’époque pour redonner vie à certains aspects du jeu.