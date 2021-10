Un iPad compatible avec Windows ? C’est possible grâce à cette application

Avec Luna Display, l’iPad devient un second écran pour votre PC.

Une réponse à Apple qui profite aux utilisateurs

Luna Display, une application développée par Astropad, a vu le jour en 2017. À l’origine, l’application était réservée aux appareils pommés. Ainsi, l’iPad se transformait en second écran sur Mac. Mais en 2019, Apple lance sa solution maison, baptisée Sidecar, ce qui a fortement réduit l’intérêt de Luna Display. Qu’à cela ne tienne, les développeurs ont alors ajouté une fonctionnalité sans-fil, qui permettait de connecter la tablette au Mac en se passant de câbles.

Aujourd’hui, Astropad va plus loin, et s’adapte à Windows. Grâce à un petit dongle, il est désormais possible d’utiliser l’application avec un PC, et ainsi bénéficier d’un second écran plus ou moins grand selon la taille de la tablette (Apple propose actuellement des iPad qui vont jusqu’à 12,9 pouces).

Pour cela, il vous faudra l’application, le petit dongle à brancher sur votre PC (en HDMI ou en USB-C), et un iPad. La version Luna Display 5.0 nécessite par ailleurs Windows 10 64-bit, Build 1809 ou plus récent, et iPadOS 12.1 ou plus récent.

Petit détail pratique, l’application prend en charge l’Apple Pencil ou tout autre stylet. De quoi transformer l’iPad en tablette graphique. Pour commander, c’est sur le site d’Astropad que ça se passe. Le dongle USB-C (ou HDMI) est vendu 129,99 dollars.