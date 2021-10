Un incident lors d’un spectacle de lumière fait chuter 200 drones

200 appareils sont ainsi retombés au sol, quelques minutes seulement après leur décollage . Les drones avaient été envoyés dans le ciel pour former le nom d’un centre commercial. Malheureusement, le spectacle n’aura été que de courte durée et les 5000 spectateurs présents ont dû s’échapper en se protégeant la tête.

another view pic.twitter.com/jHRLuX4yIS

Selon les organisateurs, il s’agirait d’une " erreur de fonctionnement ", causée par les pilotes, et non pas une erreur technique. Sur Twitter, un utilisateur explique qu’un autre opérateur de drone utilisait la même fréquence afin de saboter le spectacle après avoir perdu l’appel d’offres. Mais l’information n’a pas été confirmée.

À noter que ces spectacles de drones sont de plus en plus populaires en Chine, où ils remplacent souvent les feux d’artifice. En 2018, un record avait d’ailleurs été battu, avec 1374 drones synchronisés et illuminés, décorant le ciel de la ville de Xi'an. La formation, qui s’étendait sur un kilomètre, avait volé pendant treize minutes.