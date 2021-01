Un fan crée un Nintendo 64 portable, de la taille d’une cartouche

Le modder, qui se fait appeler GmanModz, est parvenu à miniaturiser la console de Nintendo, et à faire tourner des cartouches de jeu.

Il ne s’agit donc pas d’un émulateur, mais bien d’une véritable console qui tient dans la main. Plus petite qu’une manette N64, la console dispose de deux joysticks, et de de boutons (A et B), ainsi qu’un écran d’une résolution de 320 x 240 pixels.