Un fan a ajouté le visage d'Harrison Ford dans Solo : A Star Wars Story grâce à la technologie Deepfake

Le dernier spin-off en date de la saga Star Wars, basé sur la jeunesse de Han Solo, n’a pas vraiment séduit le public. Alors afin de redonner un peu d’intérêt au film, un Youtubeur a replacé le visage d’Harrison Ford sur celui du jeune acteur Alden Ehrenreich.

Pour y parvenir, il a utilisé une technologie baptisée Deepfake, soit une image de synthèse basée sur une intelligence artificielle. Jusqu’à présent, les deep fake (mot qui combine le deep learning, soit l’apprentissage profond, et le mot fake) étaient souvent utilisés à mauvais escient. En plaçant notamment des visages de célébrités sur des vidéos pornographiques.

Mais depuis peu, la technologie évolue. Le Youtubeur en question, Derpfake, s’est fait connaître grâce à une vidéo où le visage de Nicolas Cage était placé dans différents films. Dans d’autres exemples plus dangereux, la technologie permet de faire dire n’importe quoi à des hommes politiques, comme dans cet exemple avec Barack Obama.

Cette nouvelle vidéo qui replace Harrison Ford dans quelques scènes du dernier Star Wars n’est pas la plus convaincante. Mais nul doute qu’avec le temps, la technologie va continuer de s’améliorer et se démocratiser. Pour le meilleur et pour le pire.