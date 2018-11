Un étui permet de transformer l’Apple Watch en iPod - © Tous droits réservés Un étui permet de transformer l’Apple Watch en iPod - © Tous droits réservés Un étui permet de transformer l’Apple Watch en iPod - © Tous droits réservés

Au-delà de l’aspect gadget de l’objet (sur lequel on peut lire à l’arrière le message "I Will Not Forget", ou " Je n'oublierai pas "), c’est l’occasion de se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps que ça, des designers imaginaient des bracelets permettant de transformer l’iPod Nano en montre. Huit ans plus tard, les designers inventent des boîtiers pour transformer l’Apple Watch en iPod Nano, et la boucle est bouclée.

Kang, qui conçoit également d’autres coques de téléphones pour la firme Caseology Design Lab, a annoncé que sa coque hommage à l’iPod serait disponible dans les prochains jours.