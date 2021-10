Un étudiant crée le premier iPhone avec un port USB-C

La modification a eu lieu en deux étapes. La première a eu lieu en mai dernier. L’étudiant était parvenu à recharger l’iPhone via USB-C, grâce à un dispositif imposant et externe à l’appareil.

Quelques mois plus tard, et après un incroyable travail de miniaturisation, Pillonel a réussi à intégrer le port USB-C au sein de l’iPhone X, en lieu et place du port Lightning d’origine. Mieux encore, l’iPhone peut être rechargé par un câble USB-C, mais le transfert de données est également fonctionnel.