Un drone embarqué dans un smartphone ? C’est le projet fou de Vivo !

La marque chinoise aime innover et un nouveau brevet, déposé ce 1er juillet auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle ne viendra pas contredire cette affirmation.

Drone et smartphone à la fois

À première vue, le smartphone modélisé par Vivo ressemble à n’importe quel téléphone. Un large écran, des bords arrondis, et quelques boutons sur les côtés. Mais en y regardant de plus près, on aperçoit une encoche sur le haut de l’appareil.

C’est dans ce petit espace que Vivo souhaite loger un mini-drone, qui pourrait disposer de deux objectifs photo (un sur la tranche, l’autre sur le dessus), ainsi que plusieurs capteurs infrarouges qui éviteraient les collisions.

Avec ses quatre hélices, le mini-drone pourrait s’envoler pour capturer des clichés impossibles à réaliser avec un smartphone classique. Pour le piloter, l’utilisateur ferait appel au téléphone, voire à des gestes que le drone serait en mesure de reconnaître et d’interpréter.

Une miniaturisation maximale

Les drones à selfie ne sont pas nouveaux, mais ceux-ci, malgré leur taille réduite, mesurent généralement plus de 10 centimètres. Ce qui est bien trop grand rentré dans un smartphone.

Si Vivo parvient à concrétiser son idée, cela signifie que le drone aura été extrêmement miniaturisé. Ce qui représenterait une jolie prouesse.

Rappelons d’ici là qu’il ne s’agit que d’un brevet, ce qui est rarement signe d’une commercialisation prochaine. Le constructeur chinois tient simplement à conserver ses idées bien au chaud. Mais cela n’empêche pas de rêver un peu et de se projeter dans un futur plus ou moins proche, où les smartphones seront encore plus polyvalents qu’à l’heure actuelle.