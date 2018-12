Un développeur crée un générateur de cartes DOOM à l’aide d’un aspirateur Roomba

Un développeur de jeu vidéo a concocté une surprise pour tous les fans du jeu vidéo DOOM. Un projet logiquement baptisé DOOMBA, puisqu’il utilise un aspirateur Roomba pour dessiner aléatoirement des stages.

Et qui de mieux que Rick Whitehouse, le savant fou à l'origine de cette idée tout aussi folle (ayant également contribué à des titres comme Prey ou Star Wars Jedi Knight 2), pour expliquer l’origine de DOOMBA ? "Je me suis vite rendu compte qu'il était clairement possible de servir le Seigneur des Ténèbres en concevant pléthore d'algorithmes profanes au service de l'une des plus belles œuvres jamais créées en son nom. Simultanément, je serais capable de lancer un jeu de mots vraiment terrible pour m’abattre sur l'humanité. Maintenant, le fruit de mon travail est né. Je vous présente DOOMBA, une créature mi-chèvre, mi-script, qui sera offerte à la place de mon premier-né en ce beau réveillon de Noël."

Plus concrètement, DOOMBA convertit le chemin parcouru par votre aspirateur Roomba en un niveau de DOOM. Chaque mur rencontré par l’aspirateur robot devient un mur virtuel, chaque tournant devient une nouvelle section d’un labyrinthe, que le plug-in développé par Whitehouse modélise ensuite en 3D.